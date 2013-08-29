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亚洲 | 2013年 8月 29日 星期四 19:34 BJT

东南亚股市：印尼股市在央行升息后上扬，菲律宾股市受GDP数据推升

涨跌        当日      今年以来     2012年
                                         最新报价      点数       涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                             
 汤森路透东南亚指数                         377.28        6.64       +1.79      -11.04      424.10
 新加坡                                    3038.03       33.85       +1.13       -4.07     3167.08
 马来西亚                                  1703.78       17.61       +1.04       +0.88     1688.95
 泰国                                      1292.53       16.77       +1.31       -7.14     1391.93
 印尼                                      4103.59       77.12       +1.92       -4.94     4316.69
 菲律宾                                    5944.21      206.15       +3.59       +2.26     5812.73
 越南                                       468.55       -4.75       -1.00      +13.25      413.73
 (完)
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