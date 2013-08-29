版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:07 BJT

美国热股：沃达丰和Verizon盘前上涨，据传沃达丰拟出售合资企业股份

路透8月29日 - 沃达丰(Vodafone) 周四表示，正与Verizon 讨论出售与后者合资公司的45%股份。彭博报导称交易规模约为1,300亿美元。

沃达丰估价周三收报29.41美元，盘前升8%。Verizon上日收报46.56美元，盘前升5.2%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐