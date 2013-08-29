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市场报道 | 2013年 8月 29日 星期四 20:09 BJT

美国热股：GUESS盘前大涨，此前公布第二季业绩好于华尔街预估

路透8月29日 - GUESS 第二季业绩好于华尔街预估，因北美市场营收好转，一反服饰零售商营收下降的整体趋势。

GUESS周三收报27.31美元，盘前涨16%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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