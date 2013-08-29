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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:18 BJT

表格：德国8月CPI初值较上年同期上涨1.5%，略低于预期

路透柏林8月29日 - 德国联邦统计局周四公布数据显示：

* 德国8月消费者物价指数(CPI)初值为较上月持平，较上年同期增长1.5%(路透调查预估为较上月增长0.1%，较上年同期增长1.7%)

* 德国8月消费者物价调和指数(HICP)较上月持平，较上年同期增长1.6%(预估分别为增长0.1%和1.7%）

详细数据如下:

变动百分比

2013/8 2013/7 指数权重

整体物价 +1.5 +1.9 1000.00

商品 +1.5 +2.5 479.77

能源 +0.4 +2.9 106.56

食品 +4.9 +5.7 90.52

服务 +1.6 +1.5 520.23

房屋租赁 +1.4 +1.4 209.93

(完)

(编译 郑茵 审校 田建华)
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