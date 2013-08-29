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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:09 BJT

美国热股：盛大游戏盘后上扬，公司第二季财报优于预期

路透8月29日 - 网络游戏开发商盛大游戏 公布第二季财报优于预期，公司并表示本季移动游戏业务营收料将比前季增加约50%。

盛大游戏周三收报4.55美元，盘后升4.8%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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