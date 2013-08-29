国际油市：石脑油10月上半月和11月下半月跨月价差创今年最低

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡8月29日 - 周四亚洲石脑油10月上半月和11月下半月跨月价差为每吨0.75美元，为今年以来最低，因供给持续充沛，2月中时左右所创的今年高点为每吨41美元。
除了要应付9月来自欧洲和地中海的大量船货，交易商还预期下个月印度的船货会增加。
印度9月石脑油出口可能较8月增长约18%至约75万吨。
新加坡一交易员称，“太多的西方船货预定运抵亚洲。”
韩国和台湾的需求不足以消化供应。
新加坡现货市场达成三笔石脑油交易。
维多从壳牌购买11月上半月的石脑油，价格为每吨969美元，同时向嘉能可售出10月下半月石脑油，价格为每吨971美元。
嘉能可从BP买入另一批石脑油，11月上半月运抵，价格同为每吨971美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 郑茵)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。