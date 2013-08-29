国际油市：石脑油10月上半月和11月下半月跨月价差创今年最低

路透新加坡8月29日 - 周四亚洲石脑油10月上半月和11月下半月跨月价差为每吨0.75美元，为今年以来最低，因供给持续充沛，2月中时左右所创的今年高点为每吨41美元。

除了要应付9月来自欧洲和地中海的大量船货，交易商还预期下个月印度的船货会增加。

印度9月石脑油出口可能较8月增长约18%至约75万吨。

新加坡一交易员称，“太多的西方船货预定运抵亚洲。”

韩国和台湾的需求不足以消化供应。

新加坡现货市场达成三笔石脑油交易。

维多从壳牌购买11月上半月的石脑油，价格为每吨969美元，同时向嘉能可售出10月下半月石脑油，价格为每吨971美元。

嘉能可从BP买入另一批石脑油，11月上半月运抵，价格同为每吨971美元。(完)

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