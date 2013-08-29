表格：美国第二季GDP环比年率修正值为成长2.5%,高于预估和初值

路透8月29日 - 美国商务部美周四公布:

* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.5%，(预估为增长2.2%)，前值为成长1.7%

* 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数为持平(预估和前值均为持平)

* 美国第二季核心PCE物价指数为增长0.8%(预估和前值均为增长0.8%)

* 美国第二季GDP隐性平减指数修正值为升0.7%(预估和前值均为升0.7%)

第二季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第二季 第二季 第一季 2012年

修正值 前值 实质GDP环比年率 2.5 1.7 1.1 2.8 国内产品最终销售 1.9 1.3 0.2 2.6 个人消费支出(PCE)物价指数 0.0 0.0 1.1 1.8 核心PCE物价指数 0.8 0.8 1.4 1.8

GDP隐性平减指数 0.7 0.7 1.7 1.7 消费者支出 1.8 1.8 2.3 2.2

耐久财(耐用品) 6.1 6.5 5.8 7.7

非耐久财 1.8 2.0 2.7 1.4