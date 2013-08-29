表格：美国第二季GDP环比年率修正值为成长2.5%,高于预估和初值

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 美国商务部美周四公布:
* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.5%，(预估为增长2.2%)，前值为成长1.7%
* 美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数为持平(预估和前值均为持平)
* 美国第二季核心PCE物价指数为增长0.8%(预估和前值均为增长0.8%)
* 美国第二季GDP隐性平减指数修正值为升0.7%(预估和前值均为升0.7%)
第二季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第二季 第一季 2012年
修正值 前值 实质GDP环比年率 2.5 1.7 1.1 2.8 国内产品最终销售 1.9 1.3 0.2 2.6 个人消费支出(PCE)物价指数 0.0 0.0 1.1 1.8 核心PCE物价指数 0.8 0.8 1.4 1.8
GDP隐性平减指数 0.7 0.7 1.7 1.7 消费者支出 1.8 1.8 2.3 2.2
耐久财(耐用品) 6.1 6.5 5.8 7.7
非耐久财 1.8 2.0 2.7 1.4
服务业 1.1 0.9 1.5 1.6 企业投资 4.4 4.6 -4.6 7.3 房屋投资 12.9 13.4 12.5 12.9 出口 8.6 5.4 -1.3 3.5 进口 7.0 9.5 0.6 2.2(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。