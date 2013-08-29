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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:50 BJT

表格：加拿大7月PPI较前月跳涨0.3%，预期为上涨0.4%

路透8月29日 - 加拿大统计局周四公布，加拿大7月生产者物价指数(PPI)较前月跳涨0.3%，主要因为汽油和煤炭价格上涨。

8月原材料价格上涨4.2%，涨幅为2011年4月来最大，主要原因是原油价格上涨。

生产者物价指数(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

7月 6月(修正) 6月(前值) 7月 6月(修正) 6月(前值)

总体 +0.3 +0.3 +0.3 +1.4 +0.5 +0.6

扣除石油煤炭 +0.2 +0.3 +0.4 +0.7 -0.2 -0.1

注：分析师原本预期7月PPI较前月上涨0.4%，原材料价格指数上涨0.8%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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