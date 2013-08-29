表格：加拿大第二季经常帐赤字扩大至145.8亿加元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第二季经常帐赤字扩大至145.8亿加元；第一季修正后为赤字134.5亿加元，因进口增速超过出口。
以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)
2013年第二季 2013年第一季 第一季 2012年第二季
(修正) (前值)
经常帐 -14.583 -13.448 -14.086 -16.428
商品贸易 -3.100 -1.954 -1.694 -4.113
服务贸易 -6.164 -5.924 -5.761 -6.254
投资收入 -4.203 -3.992 -4.883 -4.869
分析师平均预估第二季经常帐赤字为146亿加元。(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。