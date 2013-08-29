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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:55 BJT

表格：加拿大第二季经常帐赤字扩大至145.8亿加元

路透8月29日 - 加拿大统计局周四公布的数据显示，加拿大第二季经常帐赤字扩大至145.8亿加元；第一季修正后为赤字134.5亿加元，因进口增速超过出口。

以下为经季节调整的经常帐数据(单位：10亿加元)

2013年第二季 2013年第一季 第一季 2012年第二季

(修正) (前值)

经常帐 -14.583 -13.448 -14.086 -16.428

商品贸易 -3.100 -1.954 -1.694 -4.113

服务贸易 -6.164 -5.924 -5.761 -6.254

投资收入 -4.203 -3.992 -4.883 -4.869

分析师平均预估第二季经常帐赤字为146亿加元。(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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