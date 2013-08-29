版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 20:44 BJT

表格：美国第二季税后企业获利增4.2%，创2011年第四季以来最大增幅

路透8月29日 - 美国商务部经济分析局周四公布,美国第二季税后企业获利增加4.2%，创2011年第四季以来最大增幅。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2013年 2013年 2012年

第二季 第一季 前值

来自现行生产 3.9 -1.3 -1.3 7.0

企业所得税 2.6 -5.8 -5.8 16.2

税后获利 4.2 -0.1 -0.1 4.7

预估：路透访问的美国经济分析师预测第二季美国企业税后获利下降0.1%。(完) (编译 田建华; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐