表格：美国8月24日当周初请失业金人数为33.1万人，预估为33.2万人

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周续请失业金人数为298.9万人(预估为298.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.1万人
* 美国一周初请失业金人数为33.1万人(预估为33.2万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
08/24/13 331,000 331,250 -- --
08/17/13 337,000-R 330,500 2,989,000 2.3
08/10/13 322,000-R 332,500-R 3,003,000-R 2.3
08/03/13 335,000 336,000 2,970,000-R 2.3
07/27/13 328,000 341,750 3,023,000 2.3
07/20/13 345,000 345,750 2,951,000 2.3
07/13/13 336,000 346,500 3,003,000 2.3
07/06/13 358,000 351,250 3,123,000 2.(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。