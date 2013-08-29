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货币新闻 | 2013年 8月 29日 星期四 21:03 BJT

表格：美国8月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透8月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：

当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售

本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度

小麦 551.4 0.0 551.4 581.5 0.0 15,154.3 10,922.8

大麦 5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 57.5 147.1

玉米 -15.1 673.8 658.7 9.3 687.8 19,092.8 39,685.2

高粱 -1.4 141.5 140.1 3.9 141.5 1,615.5 1,010.7

大豆 -3.2 868.7 865.5 36.5 925.7 37,176.3 38,809.1

豆粕 47.9 162.1 210.0 66.4 198.1 10,032.6 8,572.6

豆油 6.7 17.9 24.6 9.3 18.0 928.8 608.8

皮马棉 10.2 0.0 10.2 10.4 0.0 193.9 208.9

陆地棉 68.8 2.2 71.0 120.1 2.2 3,378.7 4,357.1

稻米 18.3 0.0 18.3 27.9 0.0 479.3 462.1(完)

(编译 田建华; 审校 郑茵)
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