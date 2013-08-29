表格：美国8月22日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透8月29日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月22日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 551.4 0.0 551.4 581.5 0.0 15,154.3 10,922.8
大麦 5.1 0.0 5.1 5.1 0.0 57.5 147.1
玉米 -15.1 673.8 658.7 9.3 687.8 19,092.8 39,685.2
高粱 -1.4 141.5 140.1 3.9 141.5 1,615.5 1,010.7
大豆 -3.2 868.7 865.5 36.5 925.7 37,176.3 38,809.1
豆粕 47.9 162.1 210.0 66.4 198.1 10,032.6 8,572.6
豆油 6.7 17.9 24.6 9.3 18.0 928.8 608.8
皮马棉 10.2 0.0 10.2 10.4 0.0 193.9 208.9
陆地棉 68.8 2.2 71.0 120.1 2.2 3,378.7 4,357.1
稻米 18.3 0.0 18.3 27.9 0.0 479.3 462.1(完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。