美国各类经济指标总览--2013/8/29

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
美国商务部美周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.5%，(预估为增长2.2%)，前值 为成长1.7%；第二季GDP隐性平减指数修正值为升0.7%(预估和前值均为升0.7%。 劳工部公布，美国8月24日当周初请失业金人数为33.1万人(预估为33.2万人) 当前值 前次值 失业率(%) 7.4 (7月) 7.6 (6月) 非农业就业岗位(万) 增加16.2 (7月) 增加18.8 (6月修正值) 平均时薪(%) -0.1 (7月) +0.4 (6月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (7月) +0.5 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) -0.5 (7月) -0.1 (6月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (7月) +0.8 (6月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.5 (第二季修正 +1.1 (第一季终值) 值) GDP平减指数(%) +0.7 (第二季修正 +1.7 (第一季终值) 值) 零售销售(%) +0.2 (7月) +0.6 (6月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差342.2 (6月) 逆差441.0 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.5 (第二季) +0.5 (第一季修正值) 工业生产(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (7月) 77.7 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.1 (8月24日当周 33.7 (8月17日当周修正值) ) 联邦预算(亿美元) 赤字976 (7月) 盈余1,165 (6月) 领先指标(%) +0.6 (7月) 持平 (6月修正值) 个人所得(%) +0.3 (6月) +0.4 (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +1.3 (6月) +1.1 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加138 (6月) 增加175 (5月修正值) 企业库存(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 建筑支出(%) -0.6 (6月) +1.3 (5月修正值) 消费者信心 81.5 (8月) 81.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 89.6 (7月) 84.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 95.4 (7月修正值) 91.8 (6月修正值) 成屋销售(万户) 539 (7月) 506 (6月修正值) 新屋销售(万户) 39.4 (7月) 45.5 (6月修正值) 工厂订单(%) +1.5 (6月) +3.0 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -7.3 (7月初值) +3.9 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (7月) 52.2 (6月) 供应管理协会制造业指数 55.4 (7月) 50.9 (6月) 趸售(批发)库存(%) -0.2 (6月) -0.6 (5月修正值) 进口物价(%) +0.2 (7月) -0.4 (6月修正值) 出口物价(%) -0.1 (7月) -0.1 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +1.4 (第二季初值) -4.2 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +0.9 (第二季初值) -1.7 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。