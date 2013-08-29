印度央行：政策不会去求助于资本管控--央行总裁

路透孟买8月29日 - 即将离职的印度央行总裁苏巴拉奥周四强调，央行政策不会去借助资本管控，但仍须把稳定市场作为重点。

他补充说，卢比汇率下滑的根源在于国家经常账赤字难以为继，最终还是需要政府拿出结构性的方案。

他认为，在这样的解决方案实施前，央行需要继续秉持维护市场稳定的政策。

“缩减经常账赤字需要结构性的方案--央行出台结构性解决方案的政策空间或工具几乎没有。这是政府的职责范围，”苏巴拉奥说。

“结构性调整也需要时间。其间我们需要稳定市场，这是央行的任务。”(完)