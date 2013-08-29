印度央行：政策不会去求助于资本管控--央行总裁

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透孟买8月29日 - 即将离职的印度央行总裁苏巴拉奥周四强调，央行政策不会去借助资本管控，但仍须把稳定市场作为重点。
他补充说，卢比汇率下滑的根源在于国家经常账赤字难以为继，最终还是需要政府拿出结构性的方案。
他认为，在这样的解决方案实施前，央行需要继续秉持维护市场稳定的政策。
“缩减经常账赤字需要结构性的方案--央行出台结构性解决方案的政策空间或工具几乎没有。这是政府的职责范围，”苏巴拉奥说。
“结构性调整也需要时间。其间我们需要稳定市场，这是央行的任务。”(完)
(编译 郑茵 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。