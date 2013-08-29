美国股市：小幅低开，良好数据强化美联储刺激政策退场预期

路透纽约8月29日 - 美国股市周四开盘小幅下跌，交易员都在等待叙利亚局势的进展，同时美国经济数据好于预期，也加强了美国联邦储备理事会(美联储)刺激政策很快退场的可能性。

道琼工业指数 盘初跌4.07点或0.03%报14,820.44，标准普尔500指数 下降1.32点或0.08%至1,633.64，Nasdaq指数 上涨4.143点或0.12%报3,597.492点。(完)