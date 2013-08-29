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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 01:06 BJT

表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.221%，投标倍数为2.43

路透华盛顿8月29日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.221% 中值 2.190% 低值 2.130% 价格/得标 价格 99.381289 高值得标比率 55.56% 投标倍数 2.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,003,100 总投标 70,431,549,100 竞争性投标得标 28,970,354,000 非竞争性投标得标 19,649,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 46,547,000,000 初级市场交易商得标 10,658,450,000 直接投标 9,277,000,000 直接投标得标 6,488,000,000 间接投标 14,577,900,000 间接投标得标 11,823,904,000 发行细节 发行日 2013/09/03 到期日 2020/08/31 CUSIP码 912828VV9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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