表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.221%，投标倍数为2.43

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿8月29日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.221% 中值 2.190% 低值 2.130% 价格/得标 价格 99.381289 高值得标比率 55.56% 投标倍数 2.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,003,100 总投标 70,431,549,100 竞争性投标得标 28,970,354,000 非竞争性投标得标 19,649,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 46,547,000,000 初级市场交易商得标 10,658,450,000 直接投标 9,277,000,000 直接投标得标 6,488,000,000 间接投标 14,577,900,000 间接投标得标 11,823,904,000 发行细节 发行日 2013/09/03 到期日 2020/08/31 CUSIP码 912828VV9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。