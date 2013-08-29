纽约汇市：美元触及三周高位，美国数据巩固美联储将在下月行动的预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3240 1.3338 -0.73 +0.35 1.3194 美元/日圆 98.34 97.62 +0.74 +13.37 86.74 欧元/日圆 130.22 130.20 +0.02 +13.78 114.45 美元/瑞郎 0.9304 0.9219 +0.92 +1.63 0.9155 英镑/美元 1.5503 1.5524 -0.14 -4.60 1.6251 美元/加元 1.0530 1.0484 +0.44 +6.14 0.9921 澳元/美元 0.8929 0.8940 -0.12 -14.09 1.0393 欧元/瑞郎 1.2321 1.2297 +0.20 +2.04 1.2075 欧元/英镑 0.8530 0.8589 -0.69 +5.13 0.8114 新西兰元/美 0.7767 0.7797 -0.38 -6.23 0.8283 元 美元/挪威克 6.0897 6.0463 +0.72 +9.47 5.5630 朗 欧元/挪威克 8.0621 8.0663 -0.05 +9.83 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5866 6.5053 +1.25 +1.35 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.7220 8.6783 +0.50 +1.68 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 母红； 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。