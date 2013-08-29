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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 06:20 BJT

纽约汇市：美元触及三周高位，美国数据巩固美联储将在下月行动的预期

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 欧元/美元                     1.3240    1.3338     -0.73     +0.35    1.3194
 美元/日圆                      98.34     97.62     +0.74    +13.37     86.74
 欧元/日圆                     130.22    130.20     +0.02    +13.78    114.45
 美元/瑞郎                     0.9304    0.9219     +0.92     +1.63    0.9155
 英镑/美元                     1.5503    1.5524     -0.14     -4.60    1.6251
 美元/加元                     1.0530    1.0484     +0.44     +6.14    0.9921
 澳元/美元                     0.8929    0.8940     -0.12    -14.09    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2321    1.2297     +0.20     +2.04    1.2075
 欧元/英镑                     0.8530    0.8589     -0.69     +5.13    0.8114
 新西兰元/美                   0.7767    0.7797     -0.38     -6.23    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   6.0897    6.0463     +0.72     +9.47    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   8.0621    8.0663     -0.05     +9.83    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5866    6.5053     +1.25     +1.35    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.7220    8.6783     +0.50     +1.68    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
          
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 (编译 母红； 审校 张涛)
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