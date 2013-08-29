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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月29日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           79.57     +1.41     +1.80   1778335
 搜狐                           63.44     +0.04     +0.06   1065319
 网易                           74.82     +0.15     +0.20    330080
 百度                          139.76     +0.78     +0.56   2417849
 亚信科技                       11.44     +0.10     +0.88    127335
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   16.67     +0.41     +2.52   1759241
 联电                            1.94     +0.02     +1.04     95726
 日月光                          4.18     +0.06     +1.46     98142
 硅品精密                        5.50     +0.11     +1.95    541065
 和信超媒体                      0.97     -0.03     -2.51     42111
 友达                            3.75     +0.03     +0.81     66231
 中华电信                       31.23     +0.19     +0.61     28669
 台湾国际航电                   41.23     +1.72     +4.35   3937669
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.52     -0.08     -0.15    244657
 中国联通                       15.12     +0.07     +0.47     55749
 中国电信                       51.18     +0.21     +0.41      3252
 中芯国际                        3.63     +0.07     +1.97     32066
 电讯盈科                        4.40     -0.05     -1.12    144196
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