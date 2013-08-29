加拿大股市：收涨0.7%，由电信股及金融股带头上涨

路透多伦多8月29日 - 加拿大主要股指周四上涨，由金融及电信股领军上攻，因主要银行业者公布偏多的纪录获利报告，且美国公布强劲经济数据，带动市场上扬。

电信类股跳升亦提振人气。投资人认为Verizon Communications 将从英国沃达丰(Vodafone) 买下Verizon Wireless持股，可能迫使这家美国重量级电信业者搁置进入加拿大电信市场的计画。

美国经济第二季在出口大增的帮助下成长力道强于预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减买债计画。

投资人对于叙利亚问题的不安情绪略为缓解，此前有一些迹象显示军事行动可能延后数日才进行，因此案将进入美国及英国国会。

不过这个消息拖累油价走低，打压能源股。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.51点，或0.77%，报12,704.73点。