加拿大股市：收涨0.7%，由电信股及金融股带头上涨

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多8月29日 - 加拿大主要股指周四上涨，由金融及电信股领军上攻，因主要银行业者公布偏多的纪录获利报告，且美国公布强劲经济数据，带动市场上扬。
电信类股跳升亦提振人气。投资人认为Verizon Communications 将从英国沃达丰(Vodafone) 买下Verizon Wireless持股，可能迫使这家美国重量级电信业者搁置进入加拿大电信市场的计画。
美国经济第二季在出口大增的帮助下成长力道强于预期，支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减买债计画。
投资人对于叙利亚问题的不安情绪略为缓解，此前有一些迹象显示军事行动可能延后数日才进行，因此案将进入美国及英国国会。
不过这个消息拖累油价走低，打压能源股。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨97.51点，或0.77%，报12,704.73点。
十大类股中有八类收高。金融类股指数大涨1.4%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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