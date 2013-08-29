《综述》美国第二季GDP及失业金数据好于预期，增强FED缩减刺激计划的理由

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在第二季，税率提高似乎阻碍了消费者支出。占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增速减缓至1.8%，第一季增速为2.3%
不过，企业获利在第二季意外攀升，税后获利创2011年底以来最快增速。
数据公布后，上半年经济增长平均年率为1.8%，使得今年GDP增长速度更有希望达到美联储的预期。美联储在6月预测，2013年经济增长率至少为2.3%。
不过，第二季GDP的一些强势可能会削弱第三季的增长表现。GDP上修部分归因于零售商补货速度快于最初估计，因此他们在7-9月间补充库存的需求将可能降低。
“存货状况对(第三季)增长的负面作用可能大于我们此前预期，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver称。
劳工部另一份报告显示，美国8月24日当周初请失业金人数下降6,000人，至33.1万人。
自7月中旬以来，初请失业金人数就保持在33万人左右，支撑了8月就业加速增长的预期。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。