《综述》美国第二季GDP及失业金数据好于预期，增强FED缩减刺激计划的理由

在第二季，税率提高似乎阻碍了消费者支出。占美国经济活动逾三分之二的消费者支出增速减缓至1.8%，第一季增速为2.3%

不过，企业获利在第二季意外攀升，税后获利创2011年底以来最快增速。

数据公布后，上半年经济增长平均年率为1.8%，使得今年GDP增长速度更有希望达到美联储的预期。美联储在6月预测，2013年经济增长率至少为2.3%。

不过，第二季GDP的一些强势可能会削弱第三季的增长表现。GDP上修部分归因于零售商补货速度快于最初估计，因此他们在7-9月间补充库存的需求将可能降低。

“存货状况对(第三季)增长的负面作用可能大于我们此前预期，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver称。

劳工部另一份报告显示，美国8月24日当周初请失业金人数下降6,000人，至33.1万人。