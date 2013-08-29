全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大西洋船运活动低迷

路透8月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下滑，因大西洋船运活动沉寂压低海岬型船舶运费。

波罗的海乾散货运价指数 下跌10点或0.87%，至1,136点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌28点或1.23%，至2,256点，日均获利下滑364美元至15,395美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

船运经纪公司Fearnleys在一周报告中说，大西洋船运活动依然低迷，将近一周少有询价，导致现货船运供应增加。

不过，波罗的海巴拿马型船运价指数 上升3点或0.33%至904点。日均获利减少22美元至7,215美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)