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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 07:26 BJT

韩国数据：7月经季调的工业生产较前月略降0.1%，市场预期为增长0.3%

路透访问的分析师预估中值为7月工业产出经季节调整后较前月增长0.3%，预测值从下滑0.3%至增长1.2%不等。

数据显示，7月工业生产较上年同期成长0.9%，6月修正为下滑2.5%。路透调查预测中值为成长0.5%。

韩国工业生产数据密切反映出该国出口状况，该国拥有一些全球最大的汽车、船舶和智能手机制造商。

统计局数据还显示，7月服务业产出经季节调整后较前月下降0.2%，6月修正为萎缩0.2%。(完) (编译 李爽/张明钧; 审校 于春红)
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