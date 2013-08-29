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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 07:51 BJT

日本数据：7月全国核心CPI同比升0.7%，连升第二个月且升幅为近五年最大

6月核心CPI同比上升0.4%。

日本7月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期下跌0.1%。这一指标与美国的核心CPI类似。

8月东京地区核心CPI较去年同期上升0.4%，与路透调查的预估中值齐平。

浏览完整的图表，请点选(here)(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 侯向明)
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