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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 06:54 BJT

《日本重要政经日程》--8月30日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月29日(四)

2313 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI)

2330 - 日本7月失业率

2330 - 日本7月所有家庭支出

2330 - 8月东京消费者物价指数(CPI)

2330 - 日本7月全国CPI

2350 - 日本7月工业生产

8月30日(五)

0430 - 经济产业省公布7月石油数据

0500 - 7月房屋开工

0600 - 吉坤日矿日石能源 公布9月原油提炼计划

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 侯向明)
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