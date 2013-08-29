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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 07:12 BJT

****澳新经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    8月26日当周    
        
 8月30日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲民间信贷(较前月)                             7月        +0.3%          +0.4%
           澳洲房屋信贷(较前月)                                           --          +0.4%
 
    9月2日当周
    
 9月1日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 2245      新西兰贸易条件(较前季)                        第二季        +4.1%          +4.1%
        
 9月2日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                        8月           --          +0.5%
 0130      澳洲建筑许可                                     7月           --          -6.9%
           澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                   --          -1.2%
 0130      澳洲企业库存(较前季)                          第二季           --          -0.6%
           澳洲企业总营业利润(较前季)                                     --          +3.0%
           澳洲企业税前获利(较前季)                                       --          +8.4%
 
 9月3日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲经常账收支(亿澳元)                        第二季           --         赤字85
 0130      澳洲零售销售(较前月)                             7月           --           持平
 0430      澳洲央行利率决定                                 9月           --           2.5%
  
 9月4日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季           --          +0.6%
                             (较上年同期)                                 --          +2.5%
  
 9月5日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       预估值           前值
 0130      澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   7月           --       顺差6.02
              整体进口(较前月)                                            --          -2.0%
              整体出口(较前月)                                            --          -1.0%
 
 9月6日(五)
 暂无重要数据
    (完)
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