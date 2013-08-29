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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 07:56 BJT

日本数据：7月家庭支出较上年同期成长0.1%，显示民间消费回升

总务省的数据并显示，7月经季节调整后的家庭支出较6月增长0.9%，家庭平均支出为286,098日圆(2,900美元)。

7月受薪者家庭支出较上年同期下降1.6%。

欲浏览完整表格，请点击总务省官网

(here)(完) (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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