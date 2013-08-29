版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 07:51 BJT

日本数据：7月失业率触2008年10月来最低，求才求职比升至逾五年高位

周五另一份数据显示，日本7月求才求职比从前月的0.92升至0.94，略高于预估中值0.93。7月求才求职比是2008年5月以来最高水准，当时该数字在0.95。

7月新增就业岗位较前月增长0.2%。

欲浏览完整数据表格，参看：

(here)(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐