全球外汇市场8月30日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月29日(四)
2301 - 英国8月GFK消费者信心指数
2313 - 日本8月制造业采购经理人指数(PMI)
2330 - 日本7月失业率和求才求职比
2330 - 日本7月所有家庭支出
2330 - 日本全国7月消费者物价指数(CPI)和东京地区8月CPI数据
2350 - 日本7月工业生产
8月30日(五)
0130 - 澳洲7月民间信贷和房屋信贷
0430 - 日本经济产业省7月石油数据
0500 - 日本7月房屋开工和建筑订单
0600 - 德国7月零售销售
0600 - 英国8月房屋价格
0800 - 意大利7月失业率
0830 - 英国7月消费者信贷和抵押贷款数据
0900 - 意大利8月消费者物价指数(CPI)
0900 - 欧元区8月通胀率初值
0900 - 欧元区8月企业景气指数、经济景气指数和工业景气指数
0900 - 欧元区8月消费者信心指数
0900 - 欧元区7月失业率
1200 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话
1230 - 美国7月个人所得和消费
1345 - 美国8月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1355 - 路透/密西根大学8月美国消费者信心指数终值
1430 - 美国ECRI一周领先指标
-- - 达拉斯联储PCE物价指数截尾均值
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。