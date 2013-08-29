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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 07:15 BJT

****日韩经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:   
    

    8月26日当周   

 8月29-30日
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段         预估值             前值
 2313      日本制造业采购经理人指数(PMI)                   8月             --             50.7
 2330      日本求才求职比                                  7月           0.93             0.92
                  失业率                                                 3.9%             3.9%
 2350      日本工业生产(较上月)                            7月          +3.7%            -3.1%
              工业生产一个月预估                                           --            +6.5%
              工业生产两个月预估                                           --           －0.9%
 
 8月29日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值            前值
 2330      日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年           7月          +0.6%           +0.4%
           同期)                                                                
           日本全国CPI(较上年同期)                                          --           +0.2%
           日本东京地区核心CPI(较上年同期)                  8月          +0.4%           +0.3%
           日本东京地区CPI(较上年同期)                                      --           +0.4%
 2330      日本所有家庭支出(较上月)                         7月          +0.5%           -2.0%
                     (较上年同期)                                        +0.3%           -0.4%
 2300      韩国工业生产(较上年同期)                         7月          +0.5%           -2.6%
                         (较上月)                                        +0.3%           +0.4%
           韩国服务业产出(较前月)                                           --           -0.1%
 
 8月30日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值            前值
 0500      日本建筑订单(较上年同期)                         7月             --         ＋21.9%
              房屋开工(较上年同期)                                      +13.6%          +15.3%
 
    9月2日当周
 9月1日(日)                                                                                   
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值            前值
 2350      日本企业资本支出(较上年同期)                  第二季             --           -3.9%
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                  8月          +0.4%           +0.2%
                               (较上年同期)                              +1.5%           +1.4%
 0000      韩国出口(较上年同期)                         8月初值          +4.0%           +2.6%
              进口(较上年同期)                                           +2.7%           +3.2%
              贸易收支(亿美元)                                              --        顺差25.4
 
 9月2日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段          预估值            前值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                         8月              --            47.2
   
 9月3日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 0130     日本加班工资                                       7月              --           持平
  
 9月4日(三)                                                                                    
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
  --      日本央行利率决议                                    --              --          0.10%
 9月5日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 2350     日本外汇储备(亿美元)                               8月              --         12,387
 9月6日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                               7月              --         -0.8点
             领先指标(较前月)                                                 --         -3.7点
   
     (完)
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