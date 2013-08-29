表格：英国8月消费者信心升至近四年最高位--GfK

路透伦敦8月30日 - 市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示，英国8月消费者信心升至近四年来最高位。

该研究机构表示，消费者信心指数从7月的负16升至负13，此为2009年第四季开始以来最高。然该指数低于从1974年开始推出以来的平均水准负9。

以下为数据表格:

8月 7月 6月 5月 4月 3月

GfK消费者信心指数 -13* -16 -21 -22 -27 -26

个人财务

过去12个月 -16 -16 -21 -20 -24 -20

未来12个月 0 0 -7 -5 -7 -6

经济状况

过去12个月 -29 -35 -42 -44 -53 -54

未来12个月 -1 -9 -16 -18 -26 -27

大额采购意愿 -16 -21 -20 -25 -25 -23 注：*为2009年10月以来最高。

该调查为GfK代表欧盟执委会自8月2日-8月18所进行。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)