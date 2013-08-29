表格：英国8月消费者信心升至近四年最高位--GfK

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦8月30日 - 市场研究机构GfK NOP周五公布的调查显示，英国8月消费者信心升至近四年来最高位。
该研究机构表示，消费者信心指数从7月的负16升至负13，此为2009年第四季开始以来最高。然该指数低于从1974年开始推出以来的平均水准负9。
以下为数据表格:
8月 7月 6月 5月 4月 3月
GfK消费者信心指数 -13* -16 -21 -22 -27 -26
个人财务
过去12个月 -16 -16 -21 -20 -24 -20
未来12个月 0 0 -7 -5 -7 -6
经济状况
过去12个月 -29 -35 -42 -44 -53 -54
未来12个月 -1 -9 -16 -18 -26 -27
大额采购意愿 -16 -21 -20 -25 -25 -23 注：*为2009年10月以来最高。
该调查为GfK代表欧盟执委会自8月2日-8月18所进行。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。