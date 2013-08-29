日本数据：8月制造业PMI升至两个月高点52.2，连续第六个月呈现扩张

指数连续第六个月位于景气荣枯分水岭50上方。

Markit分析师Claudia Tillbrooke表示，“日本8月制造业数据表现正面，让人欣慰，表明7月放缓的势头只是暂时的。”

“未来几个月将检验这一增长趋势的稳定性，但是8月数据的强劲表现让那些担心7月标志着日本近期增长趋势开始结束的人感到放心了。”

据调查显示，新出口订单分项指数从前月的51.1降至49.3，因中国和韩国需求下降。这是新出口订单分项指数自2月以来首度下滑。

8月产出分项指数则从7月的50.8升至53.5，成为2011年2月以来最快的增长步伐。(完)(完)