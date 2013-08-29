日本数据：8月制造业PMI升至两个月高点52.2，连续第六个月呈现扩张

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
指数连续第六个月位于景气荣枯分水岭50上方。
Markit分析师Claudia Tillbrooke表示，“日本8月制造业数据表现正面，让人欣慰，表明7月放缓的势头只是暂时的。”
“未来几个月将检验这一增长趋势的稳定性，但是8月数据的强劲表现让那些担心7月标志着日本近期增长趋势开始结束的人感到放心了。”
据调查显示，新出口订单分项指数从前月的51.1降至49.3，因中国和韩国需求下降。这是新出口订单分项指数自2月以来首度下滑。
8月产出分项指数则从7月的50.8升至53.5，成为2011年2月以来最快的增长步伐。(完)(完)
(编译 徐文焰/白云; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。