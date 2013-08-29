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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 07:19 BJT

重发-表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超260万股

(重发以调整内文格式)
    路透东京8月30日 - 以下为日本股市周五开市前，六家外资券商的下单情况：
    
            
 日股(单位：百万股)
 
 买单            10.9
 卖单             8.3
  -----------------
 净买单           2.6
 (完)
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