美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月26日当周 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 7月 -- +0.1% 美国个人所得 +0.2% +0.3% 美国个人消费 +0.3% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4% 美国PCE物价指数(较上年同期) -- +1.3% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 +1.5% +2.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -0.5% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 52.3 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.5 80.0 消费者现况指数 91.0 91.0 消费者预期指数 72.9 72.9 1430 美国ECRI一周领先指标 8月23日当周 -- 131.1 9月2日当周 9月2日(一) 暂无重要数据 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 53.9 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 -- 52.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.3% -0.6% 1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 54.5 55.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 52.4 49.0 美国ISM制造业就业分项指数 54.2 54.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 58.3 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1,573 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- 439.2 美国再融资指数 -- 1,871.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差382 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) -- 395.7 加拿大进口(亿加元) -- 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 8月 +4.4% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加18.7 增加20.0 1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +1.3% +0.9% 美国劳工成本 第二季 +1.1% +1.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 -- 33.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.13 续请失业金人数(万人) 8月24日当 -- 298.9 周 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.2 56.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 58.8 60.4 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 53.2 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 57.7 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 60.1 1400 美国工厂订单 7月 -1.5% +1.5% 美国耐久财订单 7月修正值 -- -7.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -6.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.3% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加17.5 增加16.2 美国民间就业岗位(万个) 增加17.7 增加16.1 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.6 美国失业率 7.4% 7.4% 美国平均时薪 +0.2% -0.1% 美国每周平均工时 34.4 34.4 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 -- 减少3.94 失业率 -- 7.2% 全职就业人数(万人) -- 减少1.83 兼职就业人数(万人) -- 减少2.12 就业参与率 -- 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 -- +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.7 加拿大Ivey经季节调整PMI -- 48.4 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 -- -- (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。