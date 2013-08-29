美国与加拿大经济指标预测--8月30日-9月6日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 8月26日当周 8月30日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 7月 -- +0.1% 美国个人所得 +0.2% +0.3% 美国个人消费 +0.3% +0.5% 美国个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4% 美国PCE物价指数(较上年同期) -- +1.3% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第二季 -- +0.6% GDP环比年率 +1.5% +2.5% 1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -0.5% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 53.0 52.3 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 80.5 80.0 消费者现况指数 91.0 91.0 消费者预期指数 72.9 72.9 1430 美国ECRI一周领先指标 8月23日当周 -- 131.1 9月2日当周 9月2日(一) 暂无重要数据 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 53.9 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 -- 52.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.3% -0.6% 1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 54.5 55.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 52.4 49.0 美国ISM制造业就业分项指数 54.2 54.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 58.3 9月4日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 8月 1,580 1,573 1100 美国抵押贷款市场指数 8月30日当周 -- 439.2 美国再融资指数 -- 1,871.8 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月31日当周 -- +0.2% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差382 逆差342 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 -- 逆差4.7 加拿大出口(亿加元) -- 395.7 加拿大进口(亿加元) -- 400.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月31日当周 -- +3.8% 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 9月5日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 8月 +4.4% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 8月 增加18.7 增加20.0 1230 美国劳动生产率 第二季修正值 +1.3% +0.9% 美国劳工成本 第二季 +1.1% +1.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月31日当 -- 33.1 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.13 续请失业金人数(万人) 8月24日当 -- 298.9 周 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 8月 55.2 56.0 美国ISM非制造业企业活动分项指数 58.8 60.4 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 53.2 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 57.7 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 60.1 1400 美国工厂订单 7月 -1.5% +1.5% 美国耐久财订单 7月修正值 -- -7.3% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.6% 扣除国防的耐久财订单 -- -6.7% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- -3.3% 9月6日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加17.5 增加16.2 美国民间就业岗位(万个) 增加17.7 增加16.1 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.5 增加0.6 美国失业率 7.4% 7.4% 美国平均时薪 +0.2% -0.1% 美国每周平均工时 34.4 34.4 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 -- 减少3.94 失业率 -- 7.2% 全职就业人数(万人) -- 减少1.83 兼职就业人数(万人) -- 减少2.12 就业参与率 -- 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 -- +0.2% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 8月 -- 45.7 加拿大Ivey经季节调整PMI -- 48.4 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 -- -- (完)