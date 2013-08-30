金砖国家：8月29日股汇市收盘纵览

路透8月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月29日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报920.84点。
中国股市：沪综指连两日小幅收跌，短线整理后仍有向上动能
香港股市：追随区域市场走势反弹，招商局国际受财报提振股价跳涨
中国汇市：人民币近收平续在6.12元关口盘踞，成交萎缩至不足百亿美元
================================================================================
印度股市：上涨超过2%，HDFC等蓝筹股追随印度卢比反弹之势劲升，之前印度央行直接向石油企业提供美元，上日卢比触及纪录低点。指标BSE指数 上涨2.25%或404.89点，收报18,401.04点，连续第二天上涨。NSE指数 劲扬2.35%或124.05点，收报5,409.05点，日内稍早一度大涨2.7%，但8月期权到期引发相关卖盘，在交易日的最后一个小时为股指带来压力。
印度汇市：印度卢比自纪录低点反弹，因央行向油企出售美元；决策层也寻求推出更多效力持久的解决方案，应对被一部分投资者成为危机的现状。印度卢比兑美元 走强至66.85，远高于周三的纪录低位68.85，当时印度卢比录得18年来最高百分比跌幅。
================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,300.670点。MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.02%至716.17点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.12%，报33.25卢布；卢布兑欧元 上涨0.63%，报44.02卢布。
================================================================================
巴西股市：逆转连续三日下跌态势，因海外投资者回到新兴股市；而有关叙利亚可能遭到军事打击的不确定性，仍让全球市场承压。Bovespa指数 收高0.11%至49,921.88。
拉美汇市：拉美货币涨跌互现；巴西利率期货上涨
================================================================================
南非股市：主要股指经历震荡交投后小幅收高，零售商Woolworths Holdings 大涨，因全年获利强劲。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.3%，报38,115.67点。综合指数 小涨0.28%，报42,429.36点。本周稍早，两股指均触及纪录高点。
南非汇市：兰特兑美元下滑，南非通胀率升幅超预期 (完)
(编译 洪曦 审校 徐文焰)