中国证券：上交所初步确定个股期权方案，模拟交易年内启动--报载

路透上海8月30日 - 中国证券报周五报导，上海证交所目前已初步确定个股期权业务方案、风险控制体系、结算方案，年内将启动全真模拟交易，预计个股期权产品最早将于明年4月正式面市。

上证50指数样本股、上证50ETF、上证180ETF、沪深300ETF等均有望成为第一批合约标的。

据介绍，产品工作计划分为四个阶段：今年10月底前，将完成配套规则体系建设、技术就绪、会员就绪和市场就绪等任务。接下来两个月内进入上线准备阶段，要完成报批证监会工作、全真模拟交易运行、上线方案确定和市场推广等工作。明年第一季度进入上线初期保障阶段，要完成技术系统上线、产品上线、上线保障等工作。预计2014年第二季度将进入个股期权的正常运行阶段。

全真模拟交易方案显示，合约标的证券的选择原则是规模大、流动性好、波动适中的股票。具体而言，股票标的选择标准是上证50指数样本股，且是融资融券标的；上市时间不少于6个月；最近6个月日均流通市值不低于500亿元；最近6个月日均成交金额不低于3亿元；最近6个月日均波动率不超过基准指数的3倍；最近6个月日均持股账户数不低于1万户。

对ETF标的选择标准是，融资融券标的；成立时间不少于6个月；最近6个月日均市值不低于100亿元；最近6个月日均成交额不低于3亿元；最近6个月日均持有账户数不低于1万户。