美国个股：微软正洽谈投资社群网络公司Foursquare--彭博

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透旧金山8月29日 - 彭博周四报导指出，微软 正在与社群网络公司Foursquare协商，可能进行投资。
报导指出，双方协商已经进入最后阶段，不过Foursquare也正与其他潜在伙伴洽谈当中；Foursqaure的用户可以标注自己曾经到过的地方，并分享相关讯息。
Foursquare发言人Brendan Lewis通过电子邮件表示，这完全是“谣言与臆测。”
微软一名发言人则是拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。