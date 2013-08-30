东京汇市：美元升至近四周高位，日本数据意外强劲

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
美国金融市场周一将因劳动节假期休市。
新兴市场货币脱离低点，因货币受重挫的国家当局被迫采取措施支撑本币。
仅本周就有印度、印尼和巴西采取措施，以抑制资金流出。由于投资者为主要国家央行减弱货币宽松力度做准备，这几个国家货币下跌。
周四，印尼央行四个月来第三次提高指标利率，本周稍早印尼卢比跌至四年半低点。(完)
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路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。