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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 08:22 BJT

东京汇市：美元升至近四周高位，日本数据意外强劲

美国金融市场周一将因劳动节假期休市。

新兴市场货币脱离低点，因货币受重挫的国家当局被迫采取措施支撑本币。

仅本周就有印度、印尼和巴西采取措施，以抑制资金流出。由于投资者为主要国家央行减弱货币宽松力度做准备，这几个国家货币下跌。

周四，印尼央行四个月来第三次提高指标利率，本周稍早印尼卢比跌至四年半低点。(完)

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