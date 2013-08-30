《全球重要经济事件一览表》--8月30日-9月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月30日(五)

奥地利阿尔普巴赫--德国央行委员会委员Andreas Dombret就“目标与现实间的监管改革”发表讲话。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行举行会议(与利率无关)。

9月2日(一)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人特别代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

圣彼得堡--G20财长代表会议。届时将讨论领导人联合声明(至9月5日)。

洛桑--瑞士央行副总裁丹亭(Jean-Pierre Danthine)发表演讲，题为“五年危机后的教训和前景”。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在主题为“欧洲央行及其直接货币交易(OMT)计划”的会议上发表主旨演讲。(0830)

9月3日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布七国集团(G7)和中国经济前景简报，其中包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在一新闻发布会上阐述OECD的观点(0900)。

9月4日(三)

华盛顿--美联储公布褐皮书(1800)。

威斯康星--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话(0000)。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在一会议上发表讲话(0855)。

美国波特兰--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)就经济与货币政策发表讲话。

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至9月5日)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至9月5日)。

渥太华--加拿大央行公布利率决议。

9月5日(四)

俄罗斯圣彼得堡--20国集团(G20)领导人峰会(至9月6日)。

威斯康星--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1200)。

伦敦--英国央行公布利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后将公布利率决定并召开新闻发布会。

9月6日(五)

美国格林维尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个峰会上发表讲话(1200)。

美国奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在与当地企业领袖会面时发表讲话，主题为“美联储和经济”(1730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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