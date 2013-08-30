《新兴市场重要经济事件预告》--8月30日-9月6日

路透8月30日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

8月30日(五)

孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在央行统计日会议上讲话，可能谈及印度数据不充分的相关问题、初步数字的大幅修正和两个通胀指标之间的分歧(0400)。

斯德哥尔摩/瑞典国会--非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将访问瑞典。他将与瑞典商界领袖和财政部长柏格(Anders Borg)会面。

9月2日(一)

圣彼得堡--20国集团(G20)协调人会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。

圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。

蒙罗维亚--非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将主导一个专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。

9月3日(二)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布七国集团(G7)和中国经济展望概览，包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在新闻发布会上发表OECD的观点(0900)。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。

9月4日(三)

约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。

9月5日(四)

安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。

9月6日(五)

墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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