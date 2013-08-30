《新兴市场重要经济事件预告》--8月30日-9月6日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透8月30日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
8月30日(五)
孟买--印度央行总裁苏巴拉奥在央行统计日会议上讲话，可能谈及印度数据不充分的相关问题、初步数字的大幅修正和两个通胀指标之间的分歧(0400)。
斯德哥尔摩/瑞典国会--非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将访问瑞典。他将与瑞典商界领袖和财政部长柏格(Anders Borg)会面。
9月2日(一)
圣彼得堡--20国集团(G20)协调人会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
蒙罗维亚--非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将主导一个专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。
9月3日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布七国集团(G7)和中国经济展望概览，包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在新闻发布会上发表OECD的观点(0900)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。
9月4日(三)
约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。
9月5日(四)
安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。
9月6日(五)
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。