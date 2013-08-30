《香港报摘》--信报8月30日

* 头版头条：

--中国工商银行 上半年中间业务表现理想，期内净利1,383.47亿元人民币，继续蝉联全球最赚钱银行宝座。

* 其他：

--中银香港 中期净利微升0.08%，主要受累于投资物业公平值调整以及贷款减值准备大升，该行预期下半年市场竞争对净息差带来压力。

--面临A股退市风险的中国远洋 再变卖资产救亡，以总现金代价37.32亿元人民币将青岛及上海物业的两间资产管理公司权益出售予母公司，预计将可获得36.7亿元的税前收益。

--以猪肉制品为主的食品加工商雨润食品 集团首席执行官李世保称，上半年生猪价格偏低，预期下半年将稳定增长，全年均价与去年相若。

--中国国航 称，为应付美国经济复苏带动的需求，公司将提高往返北京至美国的运力，上半年已按年增加19%，预计下半年增加约40%，惟要视乎波音 能否如期交付787飞机。

--俊和发展 旗下俊和建筑此前入禀追讨长实 于大埔慈山寺项目工程款项，公司管理层称，承建长实的工程占业务比重将减低，未来会挑选风险较低、回报合理的工程项目。（完）

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