国际油市：美国原油一度跌破107美元，因英国国会拒绝出兵叙利亚

英国国会回绝了挥军叙利亚的动议，反映出对动用武力制裁叙利亚总统阿萨德一事存在高度分歧；西方国家相信阿萨德用化学武器对付平民百姓。

国际能源署(IEA)周四表示，目前油品市场供给充裕，尽管近期油价大涨，但IEA仍无需采取行动。

由于利比亚武装团体加强控制当地原油产业，利比亚每日原油出口降至总产能的略逾10%。

根据一名与利比亚有密切联系的产业消息人士说法，该国每日原油出口降至约14.5万桶，而该国日产能为125万桶。

美国大型能源谘询机构PIRA表示，沙特地三ˋ季每日原油产出料达1,050万桶，较第二季增加100万桶，创下史上最高季度产出水准。

路透调查显示，中东紧张情势看来将成为今年油价的支撑，在此同时供给增加、以及预料中的美国缩减刺激政策带动美元走强，将会推动油价在2014年走低。(完)

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