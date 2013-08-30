全球金市：金价下跌，因市场担心美联储可能很快缩减刺激措施

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
美国经济第二季大幅增速，受惠于出口蹿升；这亦增强了美联储缩减大规模经济刺激计划的理由。周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数下降，这给出了8月聘雇加快的一个潜在信号。
本周稍早，金价触及5月以来最高水准，受避险买盘激励，因叙利亚地缘政治紧张局势升温。
印度正在考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金，再将这些黄金投入贵金属炼厂，以图遏制进口，并使印度卢比狂跌之势减缓。
南非矿业部长周四表示，对于黄金生产企业与工会目前陷于僵局的薪资谈判，政府不会介入。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。