版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 09:00 BJT

全球金市：金价下跌，因市场担心美联储可能很快缩减刺激措施

美国经济第二季大幅增速，受惠于出口蹿升；这亦增强了美联储缩减大规模经济刺激计划的理由。周四公布的另一项数据显示，上周美国初请失业金人数下降，这给出了8月聘雇加快的一个潜在信号。

本周稍早，金价触及5月以来最高水准，受避险买盘激励，因叙利亚地缘政治紧张局势升温。

印度正在考虑一项计划，即指导商业银行从普通民众手里购买黄金，再将这些黄金投入贵金属炼厂，以图遏制进口，并使印度卢比狂跌之势减缓。

南非矿业部长周四表示，对于黄金生产企业与工会目前陷于僵局的薪资谈判，政府不会介入。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐