《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
**上海证券报**
--苏宁云商 公告称，拟与关联方苏宁电器集团共同出资设立子公司“苏宁保险销售有限公司”，注册资本1.2亿元人民币，其中苏宁云商出资9,000万元。
--长安汽车 上半年实现营业收入197.50亿元，同比增长40.63%；净利润13.31亿元，同比大增133.49%。
**21世纪经济报 道**
--消息人士透露，新一轮信贷资产证券化(ABS)试点规模确定为不超过3,000亿元，国开行 单独分得1,000亿元的额度，其中至少500亿额度用于铁路贷款等基础资产；而五大银行有望共计分得1,000亿元；另外1,000亿元分配给其他机构。
--上海农商行2.23亿股股权正在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌截至9月16日，转让方为上海盛融投资公司，该笔股权占上海农商行总股本的4.47%。
--神华包神铁路集团董事长王兴中透露，神华集团目前拥有运营铁路线共计1,700多公里，规划及在建铁路里程近2,000多公里，到2020年神华铁路运营里程将达4,000公里，届时神华集团铁路运营里程将仅次于中国铁路总公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。