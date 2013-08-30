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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月30日

**上海证券报**

--苏宁云商 公告称，拟与关联方苏宁电器集团共同出资设立子公司“苏宁保险销售有限公司”，注册资本1.2亿元人民币，其中苏宁云商出资9,000万元。

--长安汽车 上半年实现营业收入197.50亿元，同比增长40.63%；净利润13.31亿元，同比大增133.49%。

**21世纪经济报 道**

--消息人士透露，新一轮信贷资产证券化(ABS)试点规模确定为不超过3,000亿元，国开行 单独分得1,000亿元的额度，其中至少500亿额度用于铁路贷款等基础资产；而五大银行有望共计分得1,000亿元；另外1,000亿元分配给其他机构。

--上海农商行2.23亿股股权正在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌截至9月16日，转让方为上海盛融投资公司，该笔股权占上海农商行总股本的4.47%。

--神华包神铁路集团董事长王兴中透露，神华集团目前拥有运营铁路线共计1,700多公里，规划及在建铁路里程近2,000多公里，到2020年神华铁路运营里程将达4,000公里，届时神华集团铁路运营里程将仅次于中国铁路总公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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