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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 09:16 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
  
  中国财政部代发260亿元人民币三年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标
  中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承
  上海均瑶集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和农行主承     
  雏鹰农牧 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承     
  会理财通铁钛1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承    
  石河子国资经营集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，招行和中信银行主承    
  大族控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和工行主承  
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  二、新债上市：    

  山东省56亿元五年期固息地方债135801，票面利率3.94%
  山东省56亿元七年期固息地方债135802，票面利率4%
  国家开发银行70亿元一年期固息金融债130236，票面利率4.37%   
  重庆化医控股集团10亿元一年期短融041361040，票面利率5.4%
  河南水利投资集团10亿元五年期中票101364002，票面利率6.5%
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  三、缴款：

  国开行50亿元七年期固息债130239，票面利率4.69%
  国开行50亿元10年期固息债130240，票面利率4.72%
  农业发展银行80亿元五年期增发固息债130412，发行价格98.03元
  钦州滨海新城资产9亿元七年期固息债1380257，票面利率7%
  安徽水利 1亿元一年期短融
  重庆西永微电子产业园区20亿元五年期中票 
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  四、还本付息：
    
  中国长江三峡集团公司50亿元九个月超短融011245001到期兑付，票面利率3.98%
  中国国电集团公司75亿元一年期短融041252034到期兑付，票面利率4.12%
  新海宜 1亿元一年期短融041254043到期兑付，票面利率6.60%
  福建省交通运输集团5亿元一年期短融041259050到期兑付，票面利率4.82%
  中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260054到期兑付，票面利率4.82%
  南天信息 2亿元一年期浮息(三个月定存基准)短融041260055到期兑付，基本利差2.6%
  江苏京沪高速公路有限公司5亿元一年期短融041261030到期兑付，票面利率4.45%   
  财政部331.1亿元七年期固息国债060013到期兑付，票面利率2.89%
  本溪北营钢铁集团15亿元三年期中票1082143到期兑付，票面利率3.37%
  深圳能源 20亿元三年期中票1082145到期兑付，票面利率3.80%
  攀钢集团20亿元三年期中票1082147到期兑付，票面利率4.05%
  国开行279.7亿元五年期固息债080215到期兑付，票面利率4.81%
  光大证券 25亿元三个月期短融1390045到期兑付，票面利率3.95%
  中国铁建  50亿元五年期中票1082144付息，票面利率3.78%
  华电国际 24亿元五年期中票1082146付息，票面利率3.78%
  中国生物技术股份16亿元三年期中票1182237付息，票面利率6.6%
  北京兴展国资14亿元七年期固息债1280260付息，票面利率6.48%
  咸宁城建投6亿元六年期固息债1280261付息，票面利率7.50%
  舟山定海区国资10亿元八年期固息债1280262付息，票面利率7.25%
  中国化工集团25亿元五年期中票1282309付息，票面利率4.78%
  红星美凯龙家居集团6亿元三年期中票1282310付息，票面利率5.44%
  山东招金集团7亿元三年期中票1282311付息，票面利率5.03%
  国开行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090210付息，基本利差0.54%
  农发行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090407付息，基本利差0.20%
  鲁能集团30亿元五年期中票0982119付息，票面利率4.95%
  财政部240亿元30年期固息国债100003付息，票面利率4.08%
  通辽城市投资集团10亿元七年期固息债1080102付息，票面利率5.98%
  寿光金财公有资产10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080103付息，票面利率6.18%
  常德城建投集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080104付息，票面利率5.63%
  中国农业发展集团10亿元五年期中票1082148付息，票面利率4.16%
  国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息，基本利差0.89%
  进出口行200亿元五年期固息债110316付息，票面利率4.37%
  中国兵器工业集团15亿元五年期中票1182238付息，票面利率5.83%
  中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121付息，基本利差2.03%
  中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122付息，票面利率5.10%
  财政部280亿元20年期固息国债100029付息，票面利率3.82%
  国开行160亿元七年期固息债110211付息，票面利率4.33%
  中国西电 7亿元三年期中票1182239付息，票面利率5.75%
  天音通信控股股份公司4亿元三年期中票1182240付息，票面利率7.24%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国信贷资产证券化试点正在扩大。中国证券报周一引述权威人士称，监管层近期拟针对小微企业贷款，进
一步扩大信贷资产证券化。标的资产规模，逾16万亿人民币。 
    
  --中国证监会上周五在新闻发布会上证实了国债期货本周五（6日）正式推出的消息。中国金融期货交易所稍晚
则在其网站正式发布了5年国债期货合约及相关规则，这表明国债期货业务规则体系落定。    


    今日公布8月汇丰制造业PMI终值                       (7月为47.7) 
    9/3公布8月官方非制造业PMI                         (7月为54.1)
    9/4公布8月汇丰服务业PMI                           (7月为51.3)
    9/8海关发布8月进出口贸易数据                      (7月贸易顺差为178.2亿美元)    
    9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI)           (7月为-2.3%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (7月为2.7%)
    9/10国家统计局公布8月工业增加值                   (7月为9.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-7月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (7月为13.2%)                      
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    9/23公布9月汇丰制造业PMI初值                      (8月初值为50.1)
    9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 吴芳)
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