《中国债券市场每日交易备忘》--9月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发260亿元人民币三年期固息地方政府债上午9:50-10:30招标 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承 上海均瑶集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招行和农行主承 雏鹰农牧 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 会理财通铁钛1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 石河子国资经营集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，招行和中信银行主承 大族控股集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和工行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 山东省56亿元五年期固息地方债135801，票面利率3.94% 山东省56亿元七年期固息地方债135802，票面利率4% 国家开发银行70亿元一年期固息金融债130236，票面利率4.37% 重庆化医控股集团10亿元一年期短融041361040，票面利率5.4% 河南水利投资集团10亿元五年期中票101364002，票面利率6.5% ============================================================================ 三、缴款： 国开行50亿元七年期固息债130239，票面利率4.69% 国开行50亿元10年期固息债130240，票面利率4.72% 农业发展银行80亿元五年期增发固息债130412，发行价格98.03元 钦州滨海新城资产9亿元七年期固息债1380257，票面利率7% 安徽水利 1亿元一年期短融 重庆西永微电子产业园区20亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国长江三峡集团公司50亿元九个月超短融011245001到期兑付，票面利率3.98% 中国国电集团公司75亿元一年期短融041252034到期兑付，票面利率4.12% 新海宜 1亿元一年期短融041254043到期兑付，票面利率6.60% 福建省交通运输集团5亿元一年期短融041259050到期兑付，票面利率4.82% 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融041260054到期兑付，票面利率4.82% 南天信息 2亿元一年期浮息(三个月定存基准)短融041260055到期兑付，基本利差2.6% 江苏京沪高速公路有限公司5亿元一年期短融041261030到期兑付，票面利率4.45% 财政部331.1亿元七年期固息国债060013到期兑付，票面利率2.89% 本溪北营钢铁集团15亿元三年期中票1082143到期兑付，票面利率3.37% 深圳能源 20亿元三年期中票1082145到期兑付，票面利率3.80% 攀钢集团20亿元三年期中票1082147到期兑付，票面利率4.05% 国开行279.7亿元五年期固息债080215到期兑付，票面利率4.81% 光大证券 25亿元三个月期短融1390045到期兑付，票面利率3.95% 中国铁建 50亿元五年期中票1082144付息，票面利率3.78% 华电国际 24亿元五年期中票1082146付息，票面利率3.78% 中国生物技术股份16亿元三年期中票1182237付息，票面利率6.6% 北京兴展国资14亿元七年期固息债1280260付息，票面利率6.48% 咸宁城建投6亿元六年期固息债1280261付息，票面利率7.50% 舟山定海区国资10亿元八年期固息债1280262付息，票面利率7.25% 中国化工集团25亿元五年期中票1282309付息，票面利率4.78% 红星美凯龙家居集团6亿元三年期中票1282310付息，票面利率5.44% 山东招金集团7亿元三年期中票1282311付息，票面利率5.03% 国开行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090210付息，基本利差0.54% 农发行150亿元五年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债090407付息，基本利差0.20% 鲁能集团30亿元五年期中票0982119付息，票面利率4.95% 财政部240亿元30年期固息国债100003付息，票面利率4.08% 通辽城市投资集团10亿元七年期固息债1080102付息，票面利率5.98% 寿光金财公有资产10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1080103付息，票面利率6.18% 常德城建投集团15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080104付息，票面利率5.63% 中国农业发展集团10亿元五年期中票1082148付息，票面利率4.16% 国开行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110250付息，基本利差0.89% 进出口行200亿元五年期固息债110316付息，票面利率4.37% 中国兵器工业集团15亿元五年期中票1182238付息，票面利率5.83% 中信国安集团10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982121付息，基本利差2.03% 中国节能环保集团14亿元五年期中票0982122付息，票面利率5.10% 财政部280亿元20年期固息国债100029付息，票面利率3.82% 国开行160亿元七年期固息债110211付息，票面利率4.33% 中国西电 7亿元三年期中票1182239付息，票面利率5.75% 天音通信控股股份公司4亿元三年期中票1182240付息，票面利率7.24% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国信贷资产证券化试点正在扩大。中国证券报周一引述权威人士称，监管层近期拟针对小微企业贷款，进 一步扩大信贷资产证券化。标的资产规模，逾16万亿人民币。 --中国证监会上周五在新闻发布会上证实了国债期货本周五（6日）正式推出的消息。中国金融期货交易所稍晚 则在其网站正式发布了5年国债期货合约及相关规则，这表明国债期货业务规则体系落定。 今日公布8月汇丰制造业PMI终值 (7月为47.7) 9/3公布8月官方非制造业PMI (7月为54.1) 9/4公布8月汇丰服务业PMI (7月为51.3) 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 吴芳)