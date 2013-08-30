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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 08:45 BJT

《香港重要政经日程》--8月30日-9月6日

==================今日重要政经消息==================

8月30日（周五）

-- 公布7月份货币统计数字。

-- 公布7月份外汇基金总资产。

-- 中国铝业 公布中期业绩。

-- 中国东方航空 公布中期业绩。

-- 中国中铁 公布中期业绩。

-- 中国铁建 公布中期业绩。

-- 国浩集团 公布全年业绩。

-- 中国中冶 公布中期业绩。

--09:30 中国铝业 在北京举行特别股东大会。

--10:30 中海石油化学 中期业绩记者会。

--16:00 航标控股 中期业绩记者会。

--16:00 中国远洋 中期业绩记者会。

==================近期重要政经消息==================

9月2日（周一）

-- 公布7月份零售销售数据。

--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。

9月3日（周二）

--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。

--14:30 上海石化 中期业绩记者会。

*--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。

--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。

9月4日（周三）

-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。

*9月6日（周四）

-- 金管局公布8月份外汇储备资产。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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