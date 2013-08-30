《香港重要政经日程》--8月30日-9月6日

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
==================今日重要政经消息==================
8月30日（周五）
-- 公布7月份货币统计数字。
-- 公布7月份外汇基金总资产。
-- 中国铝业 公布中期业绩。
-- 中国东方航空 公布中期业绩。
-- 中国中铁 公布中期业绩。
-- 中国铁建 公布中期业绩。
-- 国浩集团 公布全年业绩。
-- 中国中冶 公布中期业绩。
--09:30 中国铝业 在北京举行特别股东大会。
--10:30 中海石油化学 中期业绩记者会。
--16:00 航标控股 中期业绩记者会。
--16:00 中国远洋 中期业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月2日（周一）
-- 公布7月份零售销售数据。
--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。
9月3日（周二）
--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。
--14:30 上海石化 中期业绩记者会。
*--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。
--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。
9月4日（周三）
-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。
*9月6日（周四）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。