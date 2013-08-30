中国个股：上海自贸区首份开发方案揭晓，外高桥拟定增27亿投资一期项目

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透上海8月30日 - 中国保税区物流及房地产开发企业外高桥 周五公告，拟定向增发不超过27亿元人民币，投资中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目，这是国务院批设自贸区后，上海首份自贸区开发方案。
定向增发预案显示，建设项目包括跨国公司地区总部平台，专业物流平台等多个建设项目，拟采用现金增资或委托贷款的形式注入项目开发实体。
公司拟以不低于13.20元/股的价格，定向发行不超过约2.67亿股股票。
同日公布的半年报数据显示，上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增幅超过4倍；基本每股收益0. 52元，同比亦增长4倍。
外高桥公告表示，公司是中国(上海)自由贸易试验区开发主体中的唯一上市公司，肩负着中国(上海)自由贸易试验区开发建设的融资任务。
该公司股票自7月22日起连续停牌，之前收市价13.50元，今日复牌。(完)
参看细节，请点击上海证交所公告(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。