中国个股：上海自贸区首份开发方案揭晓，外高桥拟定增27亿投资一期项目

路透上海8月30日 - 中国保税区物流及房地产开发企业外高桥 周五公告，拟定向增发不超过27亿元人民币，投资中国(上海)自由贸易试验区一期建设项目，这是国务院批设自贸区后，上海首份自贸区开发方案。

定向增发预案显示，建设项目包括跨国公司地区总部平台，专业物流平台等多个建设项目，拟采用现金增资或委托贷款的形式注入项目开发实体。

公司拟以不低于13.20元/股的价格，定向发行不超过约2.67亿股股票。

同日公布的半年报数据显示，上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增幅超过4倍；基本每股收益0. 52元，同比亦增长4倍。

外高桥公告表示，公司是中国(上海)自由贸易试验区开发主体中的唯一上市公司，肩负着中国(上海)自由贸易试验区开发建设的融资任务。

该公司股票自7月22日起连续停牌，之前收市价13.50元，今日复牌。(完)

参看细节，请点击上海证交所公告(here) (发稿 徐永; 审校 林高丽)