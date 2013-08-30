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货币新闻 | 2013年 8月 30日 星期五 09:11 BJT

芝加哥期市：大豆价格下跌，然本月涨幅料逾13%创史上新高

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 653.75 -0.50 -0.08% -0.87% 657.98 49

CBOT玉米 479.50 -2.00 -0.42% -0.26% 472.65 51

CBOT大豆 1364.00 -4.50 -0.33% -0.64% 1257.95 65

CBOT稻米 $15.74 $0.01 +0.03% +0.16% $15.33 46

美国原油 $107.15 -$1.65 -1.52% -2.68% $106.19 50

汇率

欧元/美元 $1.324 $0.000 -0.02% -0.76%

美元/澳元 0.893 0.000 -0.03% -0.16%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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