芝加哥期市：大豆价格下跌，然本月涨幅料逾13%创史上新高

投行观点：百时美施贵宝目标价下调至65美元--Jefferies
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 653.75 -0.50 -0.08% -0.87% 657.98 49
CBOT玉米 479.50 -2.00 -0.42% -0.26% 472.65 51
CBOT大豆 1364.00 -4.50 -0.33% -0.64% 1257.95 65
CBOT稻米 $15.74 $0.01 +0.03% +0.16% $15.33 46
美国原油 $107.15 -$1.65 -1.52% -2.68% $106.19 50
汇率
欧元/美元 $1.324 $0.000 -0.02% -0.76%
美元/澳元 0.893 0.000 -0.03% -0.16%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 徐文焰)
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