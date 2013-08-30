港报财经评论：萨默斯VS叶伦--信报8月30日

萨默斯VS叶伦/ 习广思

新兴国家的央行对抗走资潮，加息是主要的武器。巴西央行第三度加息至9厘，印尼央行加息至7厘，印度央行向油企出售美元支持卢比，东南亚市场急跌多日后，昨日止跌反弹。亚洲走资潮第二波集中在东南亚市场，一是财政基础较差，二是过分依赖外资。但在这轮小风暴中，较令人担心的是央行的取态，甚至乎能力。印度央行迟迟不出手阻止货币贬值，当地富豪身家暴跌，怨声载道，令人质疑的是，难道央行放任货币贬值？还是央行轻视热钱撤退的威力？对于新兴市场走资潮，市场各有看法。野村经济师辜朝明警告，新兴市场将进入纷乱新时代。新兴国之所以没有出招，一是干预或限制资本的手段，在国际间不受欢迎；其次，一些国家欢迎热钱流入，成为低息融资的资金。

眼下新兴市场看似混乱，却其实，不同市场面对着不同的难关。东南亚、巴西、土耳其及南非这几个财政较脆弱的新兴国，是受热钱资金流冲击最大的国家，走资潮即使结束，也未必会那么快回流，前景还是黯淡。相反，中国市场所面对的压力相对地细，一来有中国内地政府管制，热钱冲击较细；二来人民币汇率持续企稳，减轻了外汇流走的压力，中港股市早已经历过大风大浪，在这段纷乱时期，处境相对地安全。港股在期指结算日，承接欧美市场气氛回稳，恒指昨天午后升幅扩大，收报21,704点，上升180点。大市成交额507亿港元，沽空比率10.3%。9月夜期开市炒低水，21,500点续被视为短期支持位。恒指6月见底，7月翻身，8月急进急退，在21,500-22,500点之间拉锯，中国经济宏观数据回稳，加上政策憧憬，内银业绩胜预期，均为大市带来稳定作用。可惜，港股夹在两股力量中间，美国退市忧虑及美股调整，成为利淡港股的因素。这种好淡交战格局迟早会被拉开，退市在9月尘埃落定的话，困扰市场的关键因素或转趋明朗，但另一关键始终落在资金流，美国落实退市会否再触发新一波走资潮？

港股走势回稳，主轴仍是炒业绩、炒政策，强势股续强，弱势股炒反弹。在阿里巴巴上市前，科网股强势持续，金山软件 希望未来与腾讯 、小米合作，股价见新高。中国软件 续造好，有望升穿6月初高位。(B02)

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欧罗后市响起警号/ 苏子

今天是本月最后一个交易日，故今天在月线图上的收市价可说是甚具启示作用。欧罗兑美元于本月虽然只是陷入窄幅上落局面，但由于汇价突破6月的1.3416高位阻力及100月SMA关键阻力后，却出现假突破；加上昨天欧洲市更跌破上周的1.3295低位，为不利后市警号，如本月以接近全月低位收市，则月线图更会呈现近似射击之星不利形态，故对9月的整体走势可说是非常不利。倘若9月汇价再以大阴烛低收，则届时月线图便会呈现一个极为利淡后市的黄昏之星形态，这将令汇价于今年结束时显着低收的机会大增。

欧罗兑美元所造的1.324低位刚好为20天保历加通道底部支持所在。如昨晚汇价能以大阴烛跌破此重要底部支持收市，预料前周的1.3204低位将岌岌可危，一旦失守，50天及100天SMA支持势必面临严峻考验。昨天欧罗兑美元下跌的同时，欧罗兑日圆却没有太大变动，反映昨天欧罗兑美元的破位主要因为美元整体走势转强触发，并非由交叉盘破位驱动，相信昨天欧罗兑美元的破位应会是真突破。在美元整体走势转强下，宜留意目前仍具避险功能的日圆，会否与其他主要非美元货币同步走低。稍后如美元转强的同时，日圆相对其他非美元货币亦呈强势，只是日圆的强势略逊于美元，才令美元兑日圆跌不下去的话，相信美元兑日圆稍后即使可以继续造好，亦难望顺利突破近期跌幅的61.8%反弹目标。

短线而言，美元兑日圆要成功突破96.75-99.35区域收市才会有较明确的趋势出现。8月澳元兑美元最低暂时曾见0.8845水平，目前澳元兑美元的10月SMA支持处于0.888水平，如8月能以接近全月低位收市，则届时澳元兑美元便会是自2009年4月以来首次正式跌破10月SMA支持收市，故后市走势将非常负面，故投资者在踏入9月后，不应贸然入市买入澳元兑美元博反弹，反而可待汇价反弹时采取顺势入市策略。(B10)