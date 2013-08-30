日本财政：2014财年预算申请达创纪录的1.02万亿美元--消息人士

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透东京8月29日 - 消息人士向路透记者透露，日本政府部门在明年4月起的下一财年总预算申请将达创纪录的99.2万亿(兆)日圆(1.02万亿美元)，将进一步加大该国公共财政的压力。
首相安倍晋三努力在刺激日本经济和控制公共债务之间寻求平衡。日本公共债务高达国内生产总值(GDP)的两倍，在发达国家中债务负担最重。
预算申请必须在周五前全部提交。当前财年的预算为92.6万亿日圆。
近年来，财务省通常在12月准备预算草案时，会将预算申请总额削减几万亿日圆。
但是，今年这一程序比较复杂，因为是否上调消费税仍悬而未决，而且安倍晋三政府面临着增加支出来刺激经济的压力，导致预算草案尚未设定上限。
推升预算申请数额的还有偿债成本，以及老龄化社会带来的社会福利支出增加。政府部门额外申请了3.5万亿日圆，专门用于激励成长型行业。
财务省将在预算案中申请创纪录的25.3万亿日圆用于偿债。该部门负责起草政府预算和发行政府公债。
消息人士还称，各政府部门还申请约74万亿日圆用于其他支出。
预算申请提交数周前，日本政府设定了预算指导方针，但未按惯例设定支出上限，因为增税决策未定导致税收收入存在不确定性。日本政府将在10月前决定是否在明年4月提高消费税。
在审视经济数据和判断经济是否足够承受负面影响之后，预计安倍将就提高消费税的计划作出最终决定。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。