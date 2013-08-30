日本财政：2014财年预算申请达创纪录的1.02万亿美元--消息人士

路透东京8月29日 - 消息人士向路透记者透露，日本政府部门在明年4月起的下一财年总预算申请将达创纪录的99.2万亿(兆)日圆(1.02万亿美元)，将进一步加大该国公共财政的压力。

首相安倍晋三努力在刺激日本经济和控制公共债务之间寻求平衡。日本公共债务高达国内生产总值(GDP)的两倍，在发达国家中债务负担最重。

预算申请必须在周五前全部提交。当前财年的预算为92.6万亿日圆。

近年来，财务省通常在12月准备预算草案时，会将预算申请总额削减几万亿日圆。

但是，今年这一程序比较复杂，因为是否上调消费税仍悬而未决，而且安倍晋三政府面临着增加支出来刺激经济的压力，导致预算草案尚未设定上限。

推升预算申请数额的还有偿债成本，以及老龄化社会带来的社会福利支出增加。政府部门额外申请了3.5万亿日圆，专门用于激励成长型行业。

财务省将在预算案中申请创纪录的25.3万亿日圆用于偿债。该部门负责起草政府预算和发行政府公债。

消息人士还称，各政府部门还申请约74万亿日圆用于其他支出。

预算申请提交数周前，日本政府设定了预算指导方针，但未按惯例设定支出上限，因为增税决策未定导致税收收入存在不确定性。日本政府将在10月前决定是否在明年4月提高消费税。