港报财经评论：拣股重前景，摸清有办法--经济日报8月30日

拣股重前景，摸清有办法/ 林瑞芬

恒指反弹0.84%至21,704；成交额则只有507亿港元，跌势稍定，但不能确认已过危险期。即将开展9月市况，相信仍受困外围因素，前景未明朗。目前唯一的小希望是中国内地经济冷锋已过，趋稳，加上三中全会已定日期，令未来港股受考验之压力望较轻。密集业绩表的派发后，仍然以分析业绩为主。分析业绩，最难不是财务分析，而是要透视到前景，出错就大件事。且看宏华 今年3月公布2012年度成绩表，总计盈利大增逾两倍，连大摩都赞好，预期2013年度盈利可按年大增65%，但之后4月第二大股东大手减持，中期纯利只涨14.2%，毛利率更同比急跌5.4个百分点。事后终真相大白，为何股价由5月近4港元急插至最近低水平约2.2港元。

今年上半年度份报告一出笼，昨曾低挫至2.21港元，但以2.36港元，跌幅收窄至3.3%收市。如此表现，可能又是预期作怪，有估计上半年通常贡献公司全年收入的30%至40%，下半年获得收入的大部分。监于公司截至2013年7月底陆地钻机的在手定单为充裕的75亿元人民币，相当于2013年上半年已确认收入的4.3倍，该部分定单将在2013年下半年至2014年期间交货，故下半年度表现又未必恶劣，是否如此就要看未来一个月可否守稳约2.2港元。要了解摸清前景，一般阅读业绩报告之时，最为留意是公司管理层对前景的展望描述。二来，一些有透明度的公司就会开业绩分布会，公司管理层会现身说法，主动分享对未来前景的看法。三来，公司在对分析员汇报之前景展望，也往往纪录在分析报告上，也是我们做分析最重要的参考资料。

前景论，消化不少公司高管指引及报告指引之后，认为四环医药 值得拿来分析。本周初四环医药公布截至6月底止中期业绩，营业额按年增长67.3%至23.2亿元人民币；纯利则增长33.8%至6.2亿元人民币，每股盈利11.933分人民币；派中期息4.3分人民币，增派38.7%。期内，集团整体毛利率由77.1%上升至79.5%，占总收入为95.3%的心脑血管产品，销售额增长高达73.4%至22.1亿元人民币，乃为盈利增长亮点。(B03)

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A股不明朗，国寿难言好/ 余少文

中国内地股市先升后跌，对跟A股表现挂鈎的保险股而言是利淡消息，中国人寿 第二季盈利便因A股下跌而环比挫40%，若然A股下半年继续不明朗，国寿盈利难扭转跌势。外围靠稳，可惜A股昨日先升后跌，也累及国企指数未能重上9,900点，全日升85点或0.9%，收报9,850点，成交额降至119亿港元，内银和石油股反弹，但不足60%主板H股可以随大市回升。红筹指数升48点或1.2%，收4,213点，成交额53亿港元，绩优的招商局国际 成为领涨股。虽然国指重上上升通道，短期未见利好消息下，大市易跌难升，总担心国指要下试9,500点。至于A股虽跌，上证综合指数仍在2,100点争持，亦较6月底回升6%，对于保险股而言是好消息。不管保险股内含价值如何，投资回报是保险股最重要的盈利来源，内险股又以投资中国内地A股为主，可以说A股好、保险股好。

国寿上半年盈利虽按年升68%至162亿元人民币，每股盈利0.57元人民币，但以季度盈利作比较，第二季只赚61亿元人民币，同比虽升53%，但环比跌39%，结束连续两季环比回升走势。证券商对国寿下半年业绩并不看好，彭博综合券商预测，国寿今明年每股盈利约0.96和1.19元人民币，即预期今年下半年每股盈利只有0.39元人民币，难怪国寿股价上半年下跌后，下半年至今的反弹力度有限，目前只反弹12%。国寿下半年能否扭转券商预测，认为关键在于A股能否继续造好，至少第三季余下的一个多月要保持目前回升走势。因国寿过去多年的季度盈利表现，跟A股升跌相近，每当上证季度下跌，国寿当季盈利都会同比及环比齐倒退，如2012年第二、三季，2011年第二至四季等季度，至于上证今年第二季急跌12%，但国指同比仍录得升幅，是去年同期盈利偏低所致。

由于国寿去年下半年业绩是低潮期，相信在可比基数偏低下，今年下半年盈利同比可保持增长，惟环比变化还看A股能否走出谷底。若A股走出谷底，则国寿股价可升破20港元，甚至乎挑战22港元，即今年中的反弹阻力位。由于一直相信A股可走出谷底，会继续持有，等A股牛市的来临。(B04)